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Алип помог "Зениту" разгромить вторую команду подряд

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Футболист "Зенита" Нуралы Алип
Нуралы Алип: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Санкт-петербургский ФК "Зенит", в составе которого выступает центральный защитник Национальной сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип, одержал разгромную победу в товарищеском матче, сообщает NUR.KZ.

Соперником "Зенита" в контрольном матче выступила команда из Южной Кореи "Чонбук Моторс". Матч завершился разгромной победой российского клуба со счетом 5:1.

Алип вышел в старте и отыграл весь первый тайм, после чего был заменен на 46-й минуте встречи в ходе глобальной ротации всего состава. Единственный пропущенный гол в ворота команды казахстанца был забит на 27-й минуте.

Напомним, что учебно-тренировочный сбор "Зенита" в преддверии старта второй половины Российской премьер-лиги проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Следующий матч российского клуба состоится 27 января сыграет с екатеринбургским "Уралом".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2057379-alip-pomog-zenitu-razgromit-vtoruyu-komandu-podryad/

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