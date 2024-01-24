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"Актобе" пополнил игрок из клуба, совершившего сенсацию в Лиге чемпионов

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Футболист Габи Кики
Габи Кики: MICHAL CIZEK/AFP via Getty Images

Футбольный клуб «Актобе» пополнил 28-летний камерунский центральный защитник Габи Кики, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

"Кики Жуниор начала свою карьеру на родине в клубе “Бомс". Впоследствии перешел в клуб "Эдинг Спорт".

Затем Габи приехал в Беларусь, где выступал в могилевском "Днепре,” "Динамо-Брест", а также в ФК "Рух". В составе этих команд выиграл чемпионат страны, выходил в финал Кубка, а также дважды выиграл Суперкубок Беларуси.

После чего игрок перешел в "Шериф", где становился двукратным чемпионом Молдовы и дважды побеждал в кубке страны. Вместе с "Шерифом" он два раза выходил в групповой этап Лиги Европы", - говорится в официальном сообщении клуба.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в один миллион евро. Сумма компенсации за трансфер неизвестна.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2057161-aktobe-popolnil-igrok-iz-kluba-sovershivshego-sensatsiyu-v-lige-chempionov/

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