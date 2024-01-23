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Новый рекорд: "Интер" обыграл "Наполи" в матче за Суперкубок Италии

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Футболисты "Интера" с Суперкубком Италии
Футболисты "Интера" с Суперкубком Италии: AFP via Getty Images

Миланский "Интер" благодаря голу Лаутаро Мартинеса одержал победу над неаполитанским "Наполи" в матче за Суперкубок Италии по футболу, который прошел в Эр-Рияде, передает NUR.KZ.

Встреча в столице Саудовской Аравии завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч Мартинес забил с передачи Бенжамена Павара на первой добавленной ко второму тайму минуте.

С 60-й минуты "Наполи" играл в меньшинстве после удаления Джованни Симеоне за две желтые карточки.

"Интер" выиграл Суперкубок Италии третий раз подряд и восьмой раз в истории. Симоне Индзаги установил рекорд по числу побед в турнире в качестве главного тренера. 47-летний итальянский специалист трижды побеждал в Суперкубке с "Интером" и дважды — с "Лацио".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2057023-novyy-rekord-inter-obygral-napoli-v-matche-za-superkubok-italii/

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