Игрок юношеской сборной Казахстана близок к переходу в европейский клуб высшего дивизиона

Полузащитник юношеской сборной Казахстана по футболу Ильяс Абил в ближайшее время может перейти в португальский ФК "Жил Висенте", сообщает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.
Потенциально новый клуб казахстанского футболиста занимает 11-ю строчку в таблице португальской Примейра лиги, высшего дивизиона страны. В источнике сообщают, что игрок начал подготовку к новому сезону в составе павлодарского ФК "Иртыш" и должен покинуть расположение команды по наступлению совершеннолетия.
Отметим, что сегодня, 22 января Ильясу исполнилось 18 лет. Ожидается, что спортсмен отправится в страну для подписания контрактного соглашения.
Ильяс Абил в составе юношеской сборной ранее отметился голом в ворота своих сверстников из Португалии.
Портал Transfermarkt оценил рыночную стоимость футболиста в 50 тысяч евро.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2056812-igrok-yunosheskoy-sbornoy-kazahstana-blizok-k-perehodu-v-evropeyskiy-klub-vysshego-diviziona/