Испанский клуб перехватил трансферную цель чемпионов Казахстана с опытом выступлений в Европе

Шымкентский ФК "Ордабасы" не смог оформить трансфер сербского центрального защитника Александара Радовановича, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.
По информации источника, действующие чемпионы Казахстана начали вести переговоры с представителями футболиста еще в декабре прошлого года. Кроме того, сам защитник не выступал против трансфера из-за возможности сыграть в Лиге чемпионов.
Однако игрока перехватила испанская "Альмерия", занимающая последнее место в Ла Лиге. В следующем сезоне клуб потенциально может опуститься во второй дивизион.
Авторитетный портал Transfermarkt оценил стоимость Радовановича в 600 тысяч евро, однако из бельгийского "Кортрейка" он перешел на правах свободного агента.
Также в источнике сообщают, что шымкентцы не прекратят поиски нового центрального защитника после ухода сенегальца Мамаду Мбоджа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2056626-ispanskiy-klub-perehvatil-transfernuyu-tsel-chempionov-kazahstana-s-opytom-vystupleniy-v-evrope/