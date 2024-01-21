Испанский клуб перехватил трансферную цель чемпионов Казахстана с опытом выступлений в Европе

Шымкентский ФК "Ордабасы" не смог оформить трансфер сербского центрального защитника Александара Радовановича, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

По информации источника, действующие чемпионы Казахстана начали вести переговоры с представителями футболиста еще в декабре прошлого года. Кроме того, сам защитник не выступал против трансфера из-за возможности сыграть в Лиге чемпионов.

Однако игрока перехватила испанская "Альмерия", занимающая последнее место в Ла Лиге. В следующем сезоне клуб потенциально может опуститься во второй дивизион.

Авторитетный портал Transfermarkt оценил стоимость Радовановича в 600 тысяч евро, однако из бельгийского "Кортрейка" он перешел на правах свободного агента.

Также в источнике сообщают, что шымкентцы не прекратят поиски нового центрального защитника после ухода сенегальца Мамаду Мбоджа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.