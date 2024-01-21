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"Астана" официально объявила о переходе забивного легионера

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Футболист Усман Камара
Новичок "Астаны" Усман Камара: Пресс-служба ФК "Динамо" Тбилиси

25-летний нападающий сборной Гвинеи Усман Камара официально представлен в качестве нового игрока ФК "Астана", сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичной команды.

"Усман хорошо знаком казахстанским болельщикам по выступлениям в грузинском "Динамо" Именно в составе клуба из Тбилиси он забил 26 голов и отдал 19 результативных передач, став вместе с командой чемпионом страны и обладателем Суперкубка Грузии.

Контракт с 25-летним футболистом подписан сроком на три года", - говорится в официальном сообщении команды.

Напомним, что грузинская команда стала дебютным соперником "Астаны" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2023/24, казахстанский клуб одержал победу по сумме двух встреч со счетом 3:2.

Согласно оценке авторитетного футбольного портала Transfermarkt рыночная стоимость гвинейского нападающего составляет 450 тысяч евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2056575-astana-ofitsialno-obyavila-o-perehode-zabivnogo-legionera/

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