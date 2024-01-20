Ислама Чеснокова схватили за горло: в матче "Тобола" произошла массовая драка (видео)

Товарищеский матч между костанайским "Тоболом" и российским "Челябинском" был омрачен массовой дракой после эпизода с участием футболиста сборной Казахстана Ислама Чеснокова, передает NUR.KZ.

Игра прошла в рамках сборов обеих команд, которые проходят в турецком Белеке. Вскоре после гола "Тобола" на половине поля челябинцев мяч ушел в аут. Чесноков хотел ввести его в игру, но ему физически помешал вингер российской команды Рустам Вазитдинов.

После словесной перепалки футболисты начали толкаться, в потасовку вмешались другие игроки. Судья постановил заменить Чеснокова и Вазитдинова, которые вместе покидали поле и продолжали общение.

В процессе разговора россиянин резко схватил казахстанца рукой за горло, завязалась драка. Чесноков попытался ответить сопернику ударом ногой, но футболист "Челябинска" успел отскочить в сторону. В эпизод вмешались игроки и сотрудники команд, что привело к массовой потасовке.

Вскоре ситуацию удалось успокоить, матч был доигран. "Челябинск", выступающий в третьем по силе дивизионе российского футбола, одержал победу со счетом 2:1. Единственный мяч "Тобола" забил новичок команды марокканец Ахмед Эль-Мессауди.

Видео скандального инцидента доступно в прямой трансляции, которая опубликована выше. Эпизод начинается с временной отметки 1:29:35.

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