Юрген Клопп заявил, что готов на день уступить свой тренерский пост в "Ливерпуле"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что готов передать управление командой на один день для 75-летнего экс-наставника сборной Англии Свена-Йорана Эрикссона, переживающего последнюю стадию рака, передает NUR.KZ со ссылкой на Independent.co.uk.

Эриксон тренировал сборную Англии, "Манчестер Сити", "Лестер", а также другие клубы и национальные сборные. Недавно он объявил, что у него диагностирован неоперабельный рак мозга, и признался, что является болельщиком "Ливерпуля" и мечтал бы возглавить команду.

"Это очень трогательно, когда слышишь такие новости. Я впервые услышал о его любви к "Ливерпулю", а также о том, что он наш фанат всю свою жизнь. Я слышал, что сейчас говорят о матче легенд или вроде того. Однако это находится не в моей зоне ответственности, поэтому я ничего не могу обещать.

Могу лишь сказать, что ему здесь будут очень рады, и он может на день занять место в моем кабинете и выполнять мою работу, если он этого захочет. Это не проблема".

Напомним, что в следующем матче "мерсисайдцы" встретятся в гостях с "Борнмутом", игра стартует 21 января в 22:30 по времени Астаны.

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