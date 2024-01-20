Призер чемпионатов мира по футболу будет зарабатывать 1 евро в месяц

Известный хорватский футболист Иван Перишич по контракту с "Хайдуком" будет играть за месячную зарплату в один евро, передает NUR.KZ со ссылкой на местный портал Index.hr.

34-летний полузащитник перешел в клуб из Сплита на правах аренды из "Тоттенхэма". При этом контракт Перишича с лондонцами действует еще полгода, а по его окончании он полноценно станет игроком "Хайдука" на следующий сезон.

По сообщениям источника, хорват будет получать в новой команде один евро в месяц. Аналогичная зарплата у форварда Николы Калинича, который также перешел в "Хайдук" в нынешнее трансферное окно.

Оба футболиста — воспитанники клуба из Сплита. При этом Перишич не провел ни матча за основную команду. Дебютировать за "Хайдук" полузащитник сможет ближе к концу сезона, когда восстановится от разрыва крестообразной связки колена.

Отмечается, что Перишич также получит финансовые бонусы, если его новая команда пробьется в еврокубки. В двух следующих трансферных окнах он сможет перейти в другой клуб при условии выплаты отступных, сумма которых неизвестна.

Перишич — действующий футболист сборной Хорватии. У него третий результат в истории по числу матчей за национальную команду (129). Полузащитник выигрывал серебро и бронзу чемпионатов мира 2018 и 2022 годов соответственно.

Калинич также выступал за сборную Хорватии. Он стал серебряным призером ЧМ-2018, но отказался принять медаль, так как не сыграл на турнире ни минуты.

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