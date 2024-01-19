Чемпионы Казахстана прокомментировали информацию о смене руководства клуба

В пресс-службе шымкентского ФК "Ордабасы" опубликовали сообщение касательно неподтвержденной информации об отставке высшего руководства команды, передает NUR.KZ.

"Официальное заявление клуба ФК "Ордабасы"

Дорогие подписчики, слухи, которые распространяются посредством частных каналов в Telegram, Instagram и СМИ не соответствуют действительности.

В очередной раз нам приходится развеивать домыслы вокруг нашего клуба и президента Бауыржана Абдубаитова. Смены руководства не планировалось и не планируется. Город и команда как никогда едины и полностью сосредоточены на выполнении поставленных целей, успешному участию в еврокубках и внутренних соревнованиях.

Мы настоятельно просим болельщиков и всех неравнодушных людей к нашему клубу самим делать выводы о качестве публикаций в различных интернет-источниках!

Команда вместе с президентом клуба, Бауыржаном Тоишыбековичем двигается вперёд и будет добиваться поставленных целей", - говорится в сообщении.

Отметим, что в сезоне-2023 "Ордабасы" впервые в истории стал чемпионом Казахстана, а также вышел в финал кубка страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.