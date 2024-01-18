"Астана" объявила о переходе двух футболистов сборной Казахстана

Футболисты сборной Казахстана Марат Быстров и Рамазан Каримов стали игроками "Астаны", передает NUR.KZ со ссылкой на заявление столичного клуба в Instagram.

Оба спортсмена перешли в новую команду как свободные агенты. Трансферную стоимость Быстрова авторитетный портал Transfermarkt оценивает в 700 тысяч евро, Каримова — в 400 тысяч. Футболисты заключили контракты до конца 2024 года.

Быстрову 31 год, ранее он уже входил в состав "Астаны", но не провел ни одного матча за команду, отправляясь в аренду в костанайский "Тобол" и шымкентский "Ордабасы". Также фланговый защитник играл за российские "Магнитогорск", "Челябинск", "Тамбов" и "Ахмат" (Грозный). В составе национальной сборной Казахстана футболист провел 25 встреч.

Каримову 24 года, он воспитанник "Астаны". Из столичного клуба форвард уходил в аренду в актауский "Каспий", а последние два сезона провел в атакентском "Мактаарале". За сборную Казахстана он сыграл в двух матчах.

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