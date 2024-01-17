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Сборная Таджикистана в меньшинстве потерпела первое поражение в Кубке Азии по футболу

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Сборная Таджикистана по футболу. Командное фото
Сборная Таджикистана: Robert Cianflone/Getty Images

Таджикистанские футболисты проиграли сборной Катара в матче второго тура группового этапа Кубка Азии, победители гарантировали себе выход в плей-офф, передает NUR.KZ.

Турнир проходит в Катаре. Встреча в Эль-Хауре завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев соревнований. Единственный мяч забил Акрам Афиф на 17-й минуте. На 79-й минуте прямую красную карточку получил таджикистанец Амадони Камолов.

В другом матче группы A сборные Китая и Ливана сыграли вничью со счетом 0:0.

Таким образом, команда Катара с максимальными шестью очками гарантировала себе выход в 1/8 финала с первого места. На второй позиции в группе Китай (два балла), следом идут Таджикистан и Ливан (по одному очку).

Для стопроцентного попадания в плей-офф нужно занять одно из двух первых мест в квартете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2056085-sbornaya-tadzhikistana-v-menshinstve-poterpela-pervoe-porazhenie-v-kubke-azii-po-futbolu/

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