Сборная Кыргызстана неудачно стартовала в Кубке Азии по футболу

Кыргызстанские футболисты потерпели поражение от сборной Таиланда в матче первого тура группового этапа Кубка Азии, который проходит в Катаре, передает NUR.KZ.
Встреча группы F состоялась в Дохе и завершилась со счетом 2:0. Дубль в составе сборной Таиланда оформил Супачай Джайдед (26 и 49 минуты).
Матч команд Саудовской Аравии и Омана, которые также выступают в группе F, состоится позднее во вторник. В 1/8 финала Кубка Азии гарантированно выйдут две сильнейшие сборные квартета.
Со среды на турнире стартует второй тур. Групповой этап продлится до 25 января.
Действующий чемпион Кубка Азии — сборная Катара. В финале прошлого розыгрыша хозяева нынешнего турнира одержали победу над японцами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2055863-sbornaya-kyrgyzstana-neudachno-startovala-v-kubke-azii-po-futbolu/