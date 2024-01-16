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Инсайдер рассказал, кто может заменить Моуринью на посту тренера "Ромы"

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Футбольные фанаты ФК "Рома"
Фанаты ФК "Рома": Alex Pantling/Getty Images

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в своем аккаунте в Х (бывший Twitter) сделал заявление касательно преемника Жозе Моуринью на посту главного тренера "Ромы", передает NUR.KZ.

Как сообщает Романо, возглавить клуб может экс-полузащитник римлян Даниэле Де Росси.

"Уже имеются контакты между "Ромой" и Даниэле Де Росси в качестве потенциального нового главного тренера. Де Росси очень рад этой возможности, поскольку всегда мечтал вернуться в клуб. Окончательное решение ожидается в ближайшее время.
Ожидается, что контракт будет действителен до июня с возможностью продления, если все стороны захотят продолжить сотрудничество. Детали соглашения уже обсуждаются", - написал Романо.

Напомним, что 40-летний итальянец является воспитанником "Ромы" и провел за основную команду в качестве игрока 17 лет. В 2021 году он выступил техническим ассистентом сборной Италии на победном Евро-2020, после чего самостоятельно возглавил ФК СПАЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2055816-insayder-rasskazal-kto-mozhet-zamenit-mourinyu-na-postu-trenera-romy/

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