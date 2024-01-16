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Жозе Моуринью уволили из "Ромы"

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Тренер Жозе Моуринью
Жозе Моуринью. Фото: Photo by PETER POWELL/POOL/AFP via Getty Images

Португалец Жозе Моуринью и представители его тренерского штаба уволены из итальянской "Ромы", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт римского клуба.

Известный специалист был назначен главным тренером команды в мае 2021 года. В первом сезоне под его руководством "Рома" выиграла Лигу конференций УЕФА. На следующий год римляне дошли до финала Лиги Европы.

"Мы хотели бы поблагодарить Жозе от имени всех нас в "Роме" за его энтузиазм и усилия с момента его прибытия в клуб. У нас всегда будут прекрасные воспоминания о его пребывании в "Роме" но мы считаем, что немедленные изменения отвечают интересам клуба. Мы желаем Жозе и его помощникам всего наилучшего в их будущих начинаниях", — говорится в заявлении владельцев клуба американцев Дэна и Райана Фридкинов.

Сообщается, что новости о новом главном тренере "Ромы" появятся в ближайшее время.

Моуринью 60 лет, он входит в число самых титулованных тренеров мирового футбола. За свою карьеру специалист становился чемпионом Португалии (с "Порту"), Англии (с "Челси"), Италии (с "Интером"), Испании (с "Реалом"). Также Моуринью выиграл все три существующих еврокубка: Лигу чемпионов (с "Интером"), Лигу Европы (с "Манчестер Юнайтед) и Лигу конференций (с "Ромой").

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2055780-zhoze-mourinyu-uvolili-iz-romy/

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