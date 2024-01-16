Официально: назван лучший гол года в футболе (видео)

Бразильский полузащитник "Ботафого Рибейран-Прету" Гильерме Мадруга получил приз имени Ференца Пушкаша от Международной федерации футбола (ФИФА), передает NUR.KZ.

В Лондоне состоялась торжественная церемония The Best FIFA Football Awards. Приз имени Пушкаша традиционно вручался за самый красивый гол года.

Мадруга победил в номинации благодаря мячу, забитому 27 июня. В матче бразильской Серии B против "Новоризонтино" футболист отличился ударом через себя, находясь спиной к воротам соперника за пределами штрафной площади.

Также в список финалистов в этой номинации вошли парагвайский форвард "Брайтона" Хулио Энсисо и португальский вингер "Спортинга" Нуну Сантуш. В расширенный список претендентов на приз имени Ференца Пушкаша изначально попал капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген и его гол команде Дании в квалификационном турнире чемпионата Европы 2024 года.

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