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"Реал" разгромил "Барселону" в финале Суперкубка Испании по футболу

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Бразильский футболист Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор: Yasser Bakhsh/Getty Images

Мадридский "Реал" одержал крупную победу над "Барселоной" в финале Суперкубка Испании по футболу и в 13-й раз в истории завоевал этот трофей, передает NUR.KZ.

Турнир с участием четырех команд прошел в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии. В полуфиналах "Реал" обыграл мадридский "Атлетико", а "Барселона" — "Осасуну".

В решающем матче столичная команда одержала победу со счетом 4:1. Хет-триком отметился Винисиус Жуниор (7, 10 и 39 минуты), третий мяч забивший с пенальти. Еще один гол "Реала" в активе Родриго (64). У "Барселоны" отличился Роберт Левандовский (33), а красную карточку получил Рональд Араухо (71).

Каталонцы остаются самой титулованной командой в истории турнира. "Барселона" 14 раз выигрывала Суперкубок Испании, в том числе в прошлом сезоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2055411-real-razgromil-barselonu-v-finale-superkubka-ispanii-po-futbolu/

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