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В Казахстане могут построить самый большой стадион

Опубликовано:

Футбольный стадион
Иллюстративное фото: Pixabay

В самом футбольном городе нашей страны Актобе могут построить новый стадион с гораздо большим числом мест, чем на "Астана арене", передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Серый Кардинал".

По имеющейся информации, вместимость предполагаемого стадиона в Актобе может превысить аналогичные показатели "Астаны-Арены". Напомним, на данный момент столичный стадион является самым крупным в Казахстане и вмещает порядка 30 000 зрителей. В то же время количество заявок на матчи чемпионата Казахстана, и особенно еврокубков, в Актобе варьируется от 50 до 70 тысяч.

Отметим, что с начала 2024 года столичный стадион будет закрыт на капитальный ремонт. Матчи сборной Казахстана и футбольного клуба "Астана" будут проходить в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2055397-v-kazahstane-mogut-postroit-samyy-bolshoy-stadion/

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