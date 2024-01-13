Юрий Логвиненко назначен на руководящую должность в "Актобе"

Футбольный клуб "Актобе" сделал заявление о назначении Юрия Логвиненко заместителем председателя правления, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram команды.
"Юрий Анатольевич Логвиненко назначен заместителем председателя Совета директоров футбольного клуба "Актобе".
Легендарный капитан "красно-белых", восьмикратный чемпион-рекордсмен Казахстана ранее занимал должность спортивного директора команды.
Логвиненко теперь будет помогать главе правления Азамату Шайху в направлении развития клуба", - гласит заявление клуба.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2055337-yuriy-logvinenko-naznachen-na-rukovodyaschuyu-dolzhnost-v-aktobe/