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Чемпион Казахстана по футболу объявил о первом трансфере межсезонья

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Бразильский футболист Реджинальдо
Реджинальдо: Пресс-служба ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" заключил контракт с бразильским защитником Реджинальдо, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Instagram действующих чемпионов Казахстана.

Новичок команды преимущественно выступает на правом фланге обороны. В феврале ему исполнится 31 год.

Трансферная стоимость Реджинальдо оценивается в 300 тысяч евро. По данным портала Transfermarkt, он перешел в "Ордабасы" из бразильской "Агуа Санты" как свободный агент.

Ранее защитник никогда не выступал за рубежом. Преимущественно он играл в Серии B — втором по силе дивизионе бразильского футбола, где суммарно провел 241 матч, забил шесть мячей и отдал 14 голевых передач. Также в активе Реджинальдо восемь встреч в Серии А. Самыми известными командами в его карьере были "Куритиба", "Лондрина", "Атлетико Паранаэнсе" и "Жувентуде".

Для "Ордабасы" это первая входящая сделка в нынешнее трансферное окно. В прошлом сезоне шымкентская команда впервые стала чемпионом Казахстана по футболу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2055292-chempion-kazahstana-po-futbolu-obyavil-o-pervom-transfere-mezhsezonya/

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