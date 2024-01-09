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Клуб Казахстанской премьер-лиги выставили на торги: подробности и цена

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Футболисты "Кайсара" на тренировке
Футболисты "Кайсара": Пресс-служба ФК "Кайсар"

Футбольный клуб "Кайсар" из Кызылорды готовятся передать в доверительное управление на пять лет с правом выкупа, передает NUR.KZ со ссылкой на Zakon.kz.

Соответствующий тендер назначен на 23 января. Стартовая цена стопроцентной доли равна 1,6 млрд тенге, первоначальный взнос — 252 млн тенге. Приобрести клуб можно будет даже при наличии лишь одного потенциального покупателя.

На данный момент "Кайсар" содержится на балансе управления экономики и финансов Кызылординской области. По словам директора клуба Садыка Мустафаева, пока этот проект убыточен.

"Продавать футбольные клубы — это нормальное явление, и в мире часто это происходит. Что касается Казахстана, то мы делаем первые шаги в этом деле. Нужно отдавать подобные объекты в конкурентоспособную среду. Социальные проекты, такие, как футбольные клубы, не приносят прибыли у нас. В Европе, например, приносят прибыль, так как там билеты продают по соответствующим ценам. У нас же на этот год цены еще не утвердили, но в 2023 году взрослый билет на футбол в Кызылорде стоил 500 тенге, детский – 200 тенге. А бюджет "Кайсара" — 1,2 млрд тенге. Поэтому пока нет самоокупаемости или какой-то прибыли", — заявил Мустафаев.

Функционер рассчитывает на дальнейшее развитие клуба благодаря привлечению инвесторов через высокие результаты и рекламу. В прошлом сезоне Казахстанской премьер-лиги "Кайсар" занял шестое место. Ранее команда ни разу не становилась призером национального чемпионата, но дважды выигрывала Кубок страны — в 1999 и 2019 годах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2054646-klub-kazahstanskoy-premer-ligi-vystavili-na-torgi-podrobnosti-i-tsena/

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