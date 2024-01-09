Казахстанский клуб расторг контракт с россиянином из-за санкционных рисков

Российский голкипер Иван Коновалов и костанайский "Тобол" расторгли контракт из-за рисков, связанных с гражданством футболиста, передает NUR.KZ со ссылкой на Metaratings.ru.

Вратарь перешел в казахстанский клуб в феврале прошлого года из шотландского "Ливингстона". Вместе с командой он в минувшем сезоне выиграл Кубок страны, что дало "Тоболу" право на выступление в Лиге Европы.

"Проблема заключалась в том, что российские футболисты испытывают трудности с получением визы для участия в еврокубках из-за санкций. "Тобол" будет участвовать в квалификации Лиги Европы, руководство и игрок решили не рисковать и по взаимному согласию расторгли договор. Сейчас рассматриваем варианты, но пока не будем называть клубы", — заявил агент 29-летнего голкипера Станислав Станиславский.

В составе "Тобола" Коновалов успел провести 28 матчей, в которых пропустил 31 мяч. В десяти встречах он сыграл "на ноль".

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