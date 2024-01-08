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У Бахтиера Зайнутдинова в "Бешикташе" снова сменился главный тренер

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Тренер Фернанду Сантуш
Фернанду Сантуш. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

В турецком футбольном клубе "Бешикташ" объявили о назначении нового главного тренера, которым стал 69-летний португальский специалист Фернанду Сантуш, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram команды.

Сантуш сменил в этой должности турецкого специалиста Рызу Чалымбая, который был отправлен в отставку в конце декабря.

Под руководством Фернанду Сантуша сборная Португалии становилась чемпионом Европы в 2016 году, а также выиграла дебютный розыгрыш Лиги Наций. На клубном уровне Сантуш не работал с 2010 года, в последний раз тренировал греческий ПАОК.

Отметим, что португальский тренер стал пятым наставником "Бешикташа" в этом сезоне. Постоянными главными тренерами были Шенол Гюнеш и Рыза Чалымбай, а исполняющими обязанности - Бурак Йылмаз и Сердар Топрактепе.

На данный момент "Бешикташ" с 29-ю очками занимает шестое место в турецкой суперлиге. Бахтиер Зайнутдинов провел за турецкий клуб пока 14 матчей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2054367-u-bahtiera-zaynutdinova-v-beshiktashe-snova-smenilsya-glavnyy-trener/

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