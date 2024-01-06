Умер единственный четырехкратный чемпион мира по футболу

Бразилец Марио Загалло, установивший рекорд чемпионатов мира по футболу, скончался на 93-м году жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт бывшего спортсмена.

В последние годы Загалло несколько раз попадал в больницу.

"С большим сожалением сообщаем о кончине нашего вечного чемпиона мира Марио Загалло. Преданный отец, любящий дедушка, заботливый тесть, верный друг, профессионал-победитель и великий человек. Гигантский идол. Патриот, который оставляет нам наследие великих достижений. Благодарим бога за время, которое мы смогли провести с тобой, и просим отца, чтобы мы нашли утешение в добрых воспоминаниях и великом примере, который ты нам оставляешь", — говорится в заявлении семьи Загалло.

После смерти Пеле в конце 2022 года бразилец оставался единственным живым победителем ЧМ-1958. Также как игрок Загалло выигрывал чемпионат мира в 1962 году. В 1970-м он завоевал золото в качестве главного тренера сборной Бразилии, а в 1994-м — как помощник главного тренера "селесао". Больше никто в истории футбола не становился чемпионом мира четыре раза.

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