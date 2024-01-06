Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Умер единственный четырехкратный чемпион мира по футболу

Опубликовано:

Бывший бразильский футболист Марио Загалло
Марио Загалло: Clive Mason/Getty Images

Бразилец Марио Загалло, установивший рекорд чемпионатов мира по футболу, скончался на 93-м году жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт бывшего спортсмена.

В последние годы Загалло несколько раз попадал в больницу.

"С большим сожалением сообщаем о кончине нашего вечного чемпиона мира Марио Загалло. Преданный отец, любящий дедушка, заботливый тесть, верный друг, профессионал-победитель и великий человек. Гигантский идол. Патриот, который оставляет нам наследие великих достижений. Благодарим бога за время, которое мы смогли провести с тобой, и просим отца, чтобы мы нашли утешение в добрых воспоминаниях и великом примере, который ты нам оставляешь", — говорится в заявлении семьи Загалло.

После смерти Пеле в конце 2022 года бразилец оставался единственным живым победителем ЧМ-1958. Также как игрок Загалло выигрывал чемпионат мира в 1962 году. В 1970-м он завоевал золото в качестве главного тренера сборной Бразилии, а в 1994-м — как помощник главного тренера "селесао". Больше никто в истории футбола не становился чемпионом мира четыре раза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2054211-umer-edinstvennyy-chetyrehkratnyy-chempion-mira-po-futbolu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.