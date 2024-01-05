Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Астана" объявила об уходе четырех футболистов

Опубликовано:

Казахстанский футболист Аслан Дарабаев (в центре)
Аслан Дарабаев (в центре): Пресс-служба ФК "Астана"

Футбольный клуб "Астана" на официальном сайте объявил об уходе четырех игроков, среди которых полузащитник сборной Казахстана Аслан Дарабаев, передает NUR.KZ.

Дарабаеву 34 года, он выступал за столичную команду с сезона-2022. За астанчан футболист провел 50 матчей, в которых забил три мяча и отдал семь голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в 125 тысяч евро.

Также "Астану" покинул центральный защитник Жарко Томашевич, на счету которого более 60 игр в составе сборной Черногории. В столичной команде он выступал с 2019 года, уходив на сезон в костанайский "Тобол", и успел провести 78 матчей, забив семь мячей и отдав одну голевую передачу. Трансферная стоимость 33-летнего Томашевича оценивается в 300 тысяч евро. Его новый клуб, как и в ситуации с Дарабаевым, пока неизвестен.

Арендные соглашения завершились у боснийского полузащитника Степана Лончара и гамбийского форварда Дембо Дарбо. Первый вернулся в венгерский "Ференцварош", второй — в "Аль-Наср" из ОАЭ. За "Астану" 27-летний Лончар провел 18 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. В активе 25-летнего Дарбо 42 игры, 11 голов и два ассиста.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2054094-astana-obyavila-ob-uhode-chetyreh-futbolistov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.