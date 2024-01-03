Названо имя нового тренера молодежной сборной Казахстана по футболу

Казахстанский специалист Константин Горовенко станет новым старшим тренером национальной молодежной сборной по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Ранее этот пост занимал Кайрат Нурдаулетов, который в межсезонье возглавил талдыкорганский "Жетысу". Сообщалось, что должность в молодежной сборной мог занять его ассистент Нурбол Жумаскалиев, однако этого не произошло.

Горовенко 46 лет, с августа он возглавляет актауский "Каспий", который вылетел из Казахстанской премьер-лиги в Первую лигу. Также специалист работал в атакентском "Мактаарале", "Жетысу", карагандинском "Шахтере", алматинском "Кайрате".

В качестве игрока Горовенко, выступавший на позиции центрального защитника, провел шесть матчей за основную сборную Казахстана и забил три мяча.

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