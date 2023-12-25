ФИФА может отстранить Бразилию от всех соревнований

Международная федерация футбола пригрозила Бразилии отстранением от всех официальных соревнований в случае вмешательства в выборы президента Бразильской конфедерации футбола (CBF), передает NUR.KZ со ссылкой на TheWeek.

ФИФА сообщила, что CBF может быть отстранена, если в организации проведут быстрые выборы, чтобы заменить Эдналдо Родригеса на посту президента.

В начале декабря суд Рио-де-Жанейро отстранил Родригеса от должности в связи с нарушениями, допущенными на выборах в 2022 году. После этого, глава высшего спортивного суда Бразилии Жозе Пердис был назначен исполняющим обязанности главы CBF и ответственным за выборы нового президента организации, которые должны пройти в течение 30 рабочих дней.

ФИФА в предыдущих письмах в CBF заявила, что считает это вмешательство необоснованным. Совместно с Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ) они сделали заявление.

"В целях соблюдения порядка мы также хотели бы подчеркнуть, что если CBF будет отстранена соответствующим органом ФИФА, то она потеряет все свои членские права с немедленным вступлением в силу и до тех пор, пока ФИФА не отменит отстранение. Это также будет означать, что команды представителей и клубов CBF больше не будут иметь права принимать участие в международных соревнованиях, пока она отстранена", - говорится в заявлении ФИФА.

Пердис в ответ заявил, что "призовет к проведению выборов в установленные сроки, с прозрачностью и честностью, которые требуются".

Напомним, сборная Бразилии занимает пятое место в обновленном рейтинге ФИФА. Бразильцы являются пятикратными чемпионами мира, а также девятикратными обладателями Кубка Америки.

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