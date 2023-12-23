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"Манчестер Сити" впервые выиграл клубный чемпионат мира по футболу

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Футболисты "Манчестер Сити". Командное фото
Футболисты "Манчестер Сити": Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

Английский "Манчестер Сити" разгромил бразильский "Флуминенсе" в финале клубного чемпионата мира по футболу, который прошел в Джидде (Саудовская Аравия), передает NUR.KZ.

Решающая встреча турнира завершилась со счетом 4:0 в пользу действующих победителей Лиги чемпионов УЕФА. Дубль оформил Хулиан Альварес (1-я и 88-я минуты), еще один мяч забил Фил Фоден (72), автоголом у "Флуминенсе" отличился Нино (27).

"Сити" впервые участвовал в клубном чемпионате мира и стал 12-й командой, которая выиграла этот турнир. Самый титулованный клуб в истории соревнований — испанский "Реал" (Мадрид), который брал трофей пять раз.

Бронзовые награды минувшего розыгрыша достались египетскому "Аль-Ахли". В матче за третье место сильнейшая команда Африки обыграла японский "Урава Ред Даймондс" со счетом 4:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2052248-manchester-siti-vpervye-vyigral-klubnyy-chempionat-mira-po-futbolu/

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