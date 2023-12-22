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Названы три самых дорогих футболиста мира

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Футболисты Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе (слева направо)
Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе (слева направо): Baptiste Fernandez/Icon Sport via Getty Images

Англичанин Джуд Беллингем, норвежец Эрлинг Холанд и француз Киллиан Мбаппе возглавили рейтинг самых дорогих футболистов мира, передает NUR.KZ со ссылкой на Transfermarkt.

Авторитетный портал обновил трансферную стоимость игроков чемпионата Испании. Беллингем, представляющий мадридский "Реал", подорожал на 30 млн евро. Теперь его стоимость составляет 180 млн евро, как и у Холанда ("Манчестер Сити" / Англия) и Мбаппе ("Пари Сен-Жермен" / Франция). Англичанин — самый дорогой футболист в рейтинге, так как норвежец и француз играют в нападении.

Четвертое место в списке теперь единолично занимает бразильский форвард "Реала" Винисиус (150 млн). Пятерку замыкает английский форвард Букайо Сака (120 млн), выступающий на родине за лондонский "Арсенал".

Самый дорогой защитник в рейтинге — португалец Рубен Диаш из "Манчестер Сити" (80 млн евро). Он замыкает топ-30.

Среди голкиперов лидируют португалец Диогу Кошта ("Порту" / Португалия) и француз Майк Меньян ("Милан" / Италия). Их трансферная стоимость оценивается в 45 млн евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2052233-stali-izvestny-tri-samyh-dorogih-futbolista-mira/

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