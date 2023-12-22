Стало известно имя лучшего футболиста 2023 года

Нападающий сборной Норвегии и английского клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд возглавил список лучших футболистов 2023 года по версии издания The Guardian, передает NUR.KZ.

Норвежец в этом году вместе с "Манчестер Сити" выиграл требл: Английскую премьер-лигу, кубок, а также Лигу Чемпионов. На втором месте 20-летняя звезда мадридского "Реала" Джуд Беллингем. Замкнул тройку лучших французский нападающий "Пари-Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

Топ-10 лучших игроков 2023 года по версии The Guardian:

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») Джуд Беллингем («Боруссия»/«Реал») Килиан Мбаппе («ПСЖ») Гарри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария») Родри («Манчестер Сити») Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») Мохамед Салах («Ливерпуль») Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») Виктор Осимхен («Наполи») Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами»)

Стоит отметить, что именитый португальский футболист Криштиану Роналду занял в этом списке 27-е место.

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