Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Стало известно имя лучшего футболиста 2023 года

Опубликовано:

Нападающий Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд. Фото: twitter.com/ManCity/

Нападающий сборной Норвегии и английского клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд возглавил список лучших футболистов 2023 года по версии издания The Guardian, передает NUR.KZ.

Норвежец в этом году вместе с "Манчестер Сити" выиграл требл: Английскую премьер-лигу, кубок, а также Лигу Чемпионов. На втором месте 20-летняя звезда мадридского "Реала" Джуд Беллингем. Замкнул тройку лучших французский нападающий "Пари-Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

Топ-10 лучших игроков 2023 года по версии The Guardian:

  1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
  2. Джуд Беллингем («Боруссия»/«Реал»)
  3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
  4. Гарри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария»)
  5. Родри («Манчестер Сити»)
  6. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»)
  7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
  8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)
  9. Виктор Осимхен («Наполи»)
  10. Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами»)

Стоит отметить, что именитый португальский футболист Криштиану Роналду занял в этом списке 27-е место.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2052229-stalo-izvestno-imya-luchshego-futbolista-2023-goda/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.