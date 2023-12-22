Стало известно имя лучшего футболиста 2023 года

Нападающий сборной Норвегии и английского клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд возглавил список лучших футболистов 2023 года по версии издания The Guardian, передает NUR.KZ.
Норвежец в этом году вместе с "Манчестер Сити" выиграл требл: Английскую премьер-лигу, кубок, а также Лигу Чемпионов. На втором месте 20-летняя звезда мадридского "Реала" Джуд Беллингем. Замкнул тройку лучших французский нападающий "Пари-Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.
Топ-10 лучших игроков 2023 года по версии The Guardian:
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
- Джуд Беллингем («Боруссия»/«Реал»)
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
- Гарри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария»)
- Родри («Манчестер Сити»)
- Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»)
- Мохамед Салах («Ливерпуль»)
- Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)
- Виктор Осимхен («Наполи»)
- Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами»)
Стоит отметить, что именитый португальский футболист Криштиану Роналду занял в этом списке 27-е место.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2052229-stalo-izvestno-imya-luchshego-futbolista-2023-goda/