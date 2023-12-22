Вратарь сборной Казахстана определился с новой командой

Казахстанский голкипер Стас Покатилов подписал контракт с футбольным клубом "Тобол" из Костаная, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу костанайской команды.

Новое трудовое соглашение с 31-летним голкипером подписано до конца 2024 года. Ранее Стас Покатилов защищал ворота "Актобе". В минувшем сезоне он провёл 28 матчей в чемпионате и десять раз сыграл "на ноль".

В разные годы казахстанский голкипер успел поиграть за уральский "Акжайык", карагандинский "Шахтёр", алматинский "Кайрат", а также российский "Ростов".

За национальную сборную Казахстана Покатилов провел 26 матчей. Также футболист становился лучшим голкипером Казахстанской премьер-лиги сезона-2015.

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