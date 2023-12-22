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"Барселона" проиграла матч в США, но заработала миллионы евро

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Футболисты "Барселоны" во время матча
Футболисты "Барселоны": Omar Vega/Getty Images

Футбольный клуб "Барселона" уступил мексиканской "Америке" в товарищеской встрече, которая прошла в Далласе (штат Техас, США) и принесла каталонцам несколько миллионов евро, передает NUR.KZ.

Матч завершился поражением "сине-гранатовых" со счетом 2:3. У проигравших голами отметились Ламин Ямаль (6-я минута) и Марк Гиу (28). В составе "Америки" дубль оформил Хулиан Киньонес (12, 50), еще один мяч забил Энри Мартин (82).

По информации Barca Universal, испанский клуб за поездку в Даллас заработал пять миллионов евро. При этом футболисты не получат дополнительные компенсации за этот матч.

После 18 туров чемпионата Испании "Барселона" занимает третье место в таблице с 38 очками. Семь баллов команда уступают лидирующим "Реалу" и "Жироне". Розыгрыш Ла Лиги возобновится 2 января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2052119-barselona-proigrala-match-v-ssha-no-zarabotala-milliony-evro/

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