Продолжение скандала: Европейский суд признал незаконным запрет футбольной Суперлиги

Европейский суд признал незаконными действия по блокировке создания футбольной Суперлиги, усмотрев в них нарушение закона, передает NUR.KZ со ссылкой на правовую организацию.

О проекте Суперлиги было объявлено в апреле 2021 года. В создании турнира планировали участвовать 12 европейских клубов. Однако идея столкнулась с масштабной критикой, в том числе от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также национальных организаций.

В течение нескольких дней о выходе из Суперлиги объявили все участники, кроме итальянского "Ювентуса", испанских "Реала" и "Барселоны". УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении этих клубов, под давлением санкций туринцы также решили покинуть проект. В конце мая 2022 года суд Европейского союза зарегистрировал обращение от организаторов Суперлиги, где указывалось на возможное нарушение правил конкуренции со стороны ФИФА и УЕФА.

В итоге суд постановил, что подобные турниры между клубами могут создаваться в соответствии с европейским законом. В инстанции отметили, что у ФИФА и УЕФА нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе.

"Правила, предоставляющие ФИФА и УЕФА исключительный контроль над коммерческим использованием прав, связанных с такими турнирами, ограничивают конкуренцию. Обе эти организации злоупотребляют доминирующим положением", — говорится в заявлении.

При этом решение не означает, что проект, подобный Суперлиге, должен быть одобрен в обязательном порядке. Европейский суд в рамках дела не выносил вердикта о конкретном турнире.

Исполнительный директор Суперлиги Бернд Райхарт отреагировал на судебное решение. Заявление функционера распространено в социальной сети X организацией A22, где он также занимает руководящий пост.

"Мы завоевали право соревноваться. Монополия УЕФА закончилась. Футбол бесплатный. Теперь клубы больше не будут терпеть угрозы и санкции. Они свободны сами определять свое будущее. Для болельщиков: мы будем транслировать все матчи Суперлиги бесплатно. Для клубов: доходы и выплаты в знак солидарности с футболом гарантированы", — заявил Райхарт.

В руководстве "Барселоны" и "Реала" также приветствовали решение суда и призвали все заинтересованные стороны к конструктивному диалогу. В ФИФА заявили, что проанализируют вердикт Европейского суда совместно с УЕФА, другими конфедерациями и ассоциациями, состоящими в организации.

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