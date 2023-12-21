Определилось место сборной Казахстана в рейтинге ФИФА по итогам года

Мужская сборная Казахстана осталась на сотой позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) после заключительного обновления в 2023 году, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

Положение казахстанской команды не изменилось по сравнению с предпоследней версией. Это 42-й результат среди членов УЕФА. Соседями национальной сборной по рейтингу остаются Палестина (99-е место) и Косово (101-е).

Греция, соперник казахстанцев по полуфиналу стыковых матчей чемпионата Европы 2024 года, по-прежнему занимает 47-ю позицию. Лидером рейтинга остается Аргентина, в топ-10 также нет изменений.

Рейтинг ФИФА от 30 ноября 2023 года:

1. Аргентина – 1855,20 очка;

2. Франция – 1845,44;

3. Англия – 1800,05;

4. Бельгия – 1798,46;

5. Бразилия – 1784,09;

6. Нидерланды – 1745,48;

7. Португалия – 1745,06;

8. Испания – 1732,64;

9. Италия – 1718,82;

10. Хорватия – 1717,57...

100. Казахстан – 1215,16.

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