Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Определилось место сборной Казахстана в рейтинге ФИФА по итогам года

Опубликовано:

Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: EMMI KORHONEN/LEHTIKUVA/AFP via Getty Images

Мужская сборная Казахстана осталась на сотой позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) после заключительного обновления в 2023 году, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

Положение казахстанской команды не изменилось по сравнению с предпоследней версией. Это 42-й результат среди членов УЕФА. Соседями национальной сборной по рейтингу остаются Палестина (99-е место) и Косово (101-е).

Греция, соперник казахстанцев по полуфиналу стыковых матчей чемпионата Европы 2024 года, по-прежнему занимает 47-ю позицию. Лидером рейтинга остается Аргентина, в топ-10 также нет изменений.

Рейтинг ФИФА от 30 ноября 2023 года:

1. Аргентина – 1855,20 очка;

2. Франция – 1845,44;

3. Англия – 1800,05;

4. Бельгия – 1798,46;

5. Бразилия – 1784,09;

6. Нидерланды – 1745,48;

7. Португалия – 1745,06;

8. Испания – 1732,64;

9. Италия – 1718,82;

10. Хорватия – 1717,57...

100. Казахстан – 1215,16.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2051974-opredelilos-mesto-sbornoy-kazahstana-v-reytinge-fifa-po-itogam-goda/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.