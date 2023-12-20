"Кайрат" сыграет на одном турнире со "Спартаком" и чемпионом ОАЭ

Алматинский "Кайрат" станет одним из четырех участников Зимнего Кубка РПЛ, который состоится в феврале 2024 года в Абу-Даби (ОАЭ), передает NUR.KZ со ссылкой на казахстанский футбольный клуб.

Также в соревнованиях будут играть московский "Спартак" и "Ростов", выступающие в Российской премьер-лиге, и "Шабаб Аль-Ахли" из Дубая — действующий чемпион ОАЭ. Турнир состоится с 1 по 15 февраля.

Команды проведут по матчу с каждым соперником. Клуб, который наберет больше всего очков, станет победителем турнира.

В минувшем сезоне Казахстанской премьер-лиги "Кайрат" занял четвертое место. Календарь следующего розыгрыша турнира пока не обнародован.

"Спартак" после первой части РПЛ идет на пятой позиции, "Ростов" — на десятой. "Шабаб Аль-Ахли" в нынешнем сезоне чемпионата ОАЭ занимает вторую позицию после 11 туров.

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