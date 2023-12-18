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"Барса" против "Наполи": результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

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Кубок победителя Лиги чемпионов УЕФА
Кубок победителя Лиги чемпионов УЕФА. Фото: Kristian Skeie - UEFA/UEFA via Getty Images

Сегодня, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Пары были составлены из 16 команд, прошедших групповой этап, передает NUR.KZ.

Ниже представлены все пары 1/8 финала ЛЧ.

"Порту" (Португалия) - "Арсенал" (Англия);

"Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания);

"ПСЖ" - "Реал Сосьедад" (Испания);

"Интер" (Италия) - "Атлетико" (Испания);

ПСВ (Нидерланды) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия);

"Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия);

"Копенгаген" (Дания) - "Манчестер Сити" (Англия);

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Реал" (Испания).

Добавим, что первые матчи этого раунда ЛЧ пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные - 5, 6, 12 и 13 марта.

Финал намечен на 1 июня 2024 года. Он пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2051340-barsa-protiv-napoli-rezultaty-zherebevki-18-finala-ligi-chempionov-uefa/

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