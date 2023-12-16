Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Лионель Месси возглавил рейтинг лучших футболистов Аргентины

Опубликовано:

Лионель Месси
Лионель Месси: Pascal Le Segretain/Getty Images

Нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси был признан самым лучшим футболистом в истории аргентинского футбола по версии портала FourFourTwo, передает NUR.KZ.

Рейтинг возглавил восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси. Именитый нападающий с аргентинской сборной выиграл чемпионат мира-2022.

Сразу после Месси на втором месте идет лучший футболист прошлого века по версии ФИФА - Диего Марадона.

Замыкает тройку лучших аргентинских футболистов чемпион мира 1978 года Марио Кемпес.

Топ-10 лучших футболистов в истории Аргентины по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

  1. Лионель Месси
  2. Диего Марадона
  3. Марио Кемпес
  4. Даниэль Пассарелла
  5. Габриэль Батистута
  6. Оскар Руджери
  7. Хорхе Бурручага
  8. Убальдо Фильоль
  9. Анхель Ди Мария
  10. Хавьер Маскерано

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2051200-lionel-messi-vozglavil-spisok-luchshih-futbolistov-argentiny/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.