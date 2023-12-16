Лионель Месси возглавил рейтинг лучших футболистов Аргентины

Нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси был признан самым лучшим футболистом в истории аргентинского футбола по версии портала FourFourTwo, передает NUR.KZ.
Рейтинг возглавил восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси. Именитый нападающий с аргентинской сборной выиграл чемпионат мира-2022.
Сразу после Месси на втором месте идет лучший футболист прошлого века по версии ФИФА - Диего Марадона.
Замыкает тройку лучших аргентинских футболистов чемпион мира 1978 года Марио Кемпес.
Топ-10 лучших футболистов в истории Аргентины по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:
- Лионель Месси
- Диего Марадона
- Марио Кемпес
- Даниэль Пассарелла
- Габриэль Батистута
- Оскар Руджери
- Хорхе Бурручага
- Убальдо Фильоль
- Анхель Ди Мария
- Хавьер Маскерано
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2051200-lionel-messi-vozglavil-spisok-luchshih-futbolistov-argentiny/