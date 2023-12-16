Лионель Месси возглавил рейтинг лучших футболистов Аргентины

Нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси был признан самым лучшим футболистом в истории аргентинского футбола по версии портала FourFourTwo, передает NUR.KZ.

Рейтинг возглавил восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси. Именитый нападающий с аргентинской сборной выиграл чемпионат мира-2022.

Сразу после Месси на втором месте идет лучший футболист прошлого века по версии ФИФА - Диего Марадона.

Замыкает тройку лучших аргентинских футболистов чемпион мира 1978 года Марио Кемпес.

Топ-10 лучших футболистов в истории Аргентины по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

Лионель Месси Диего Марадона Марио Кемпес Даниэль Пассарелла Габриэль Батистута Оскар Руджери Хорхе Бурручага Убальдо Фильоль Анхель Ди Мария Хавьер Маскерано

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