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"Это несправедливо": Куат Хамитов вновь жестко раскритиковал казахстанский футбол

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Боец ММА Куат Хамитов
Куат Хамитов. Фото: instagram.com/kuat__khamitov/

Казахстанский боец смешанного стиля (MMA) Куат Хамитов в интервью Sport24 заявил, что нужно пересмотреть подход к финансированию футбола в стране, передает NUR.KZ.

Ранее атлет уже критиковал как профессиональных футболистов, так и чиновников, отвечающих за развитие этого вида спорта.

"У нас в Казахстане очень большая проблема со спортзалами. Мне часто пишут ребята из простых аулов и деревень, что хотят тренироваться, но у них нет условий. Нет спортзалов для детей, молодого поколения — и пацаны бездельничают", — заявил Хамитов.
"Другая сторона медали в том, что на футбол выделяется 200-300 млн долларов, но у них нет результатов, — продолжил боец. — Было время, когда футболисты получали 100 тысяч долларов в месяц. Сейчас люди зарабатывают 20-30 тысяч долларов в месяц. Наши спортсмены в борьбе, боксе, других видах за золотую медаль чемпионата мира не получают тех денег, которые футболисты получают за месяц. Это же несправедливо! В спорте должны платить за результат".

Хамитов предложил перенаправить указанную сумму в регионы.

"Когда я это все вижу, предлагаю остановить на один год и эти 300 млн долларов отправить на все 300 аулов. Пусть в каждом поселке появится спортзал. Представляете, какой зал на миллион долларов можно построить? В первую очередь это здоровый образ жизни — не наркотики, спиртное. Считаю, нужно пересмотреть весь потенциал спорта, выделение средств. У меня претензии к тем, кто выделяет, получает и ворует", — сказал боец ММА.

По его словам, знакомые футболисты поддерживают такое мнение. Однако они не готовы публично говорить о проблемах в казахстанском спорте. Хамитов считает, что если такая тенденция продолжится, то "у нас нет будущего".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2050908-eto-nespravedlivo-kuat-hamitov-vnov-zhestko-raskritikoval-kazahstanskiy-futbol/

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