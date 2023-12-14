Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Футболиста "Астаны" официально признали лучшим в стране

Опубликовано:

Белорусский футболист Макс Эбонг (справа)
Макс Эбонг (справа): Пресс-служба ФК "Астана"

Полузащитник "Астаны" Макс Эбонг выиграл в номинации "Лучший футболист Республики Беларусь" по итогам 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Белорусскую федерацию футбола.

За астанинский клуб 24-летний игрок за указанный период провел 37 матчей и отдал четыре голевые передачи. В сборной Беларуси он принял участие в девяти встречах отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года и забил три мяча. Для Эбонга эта первая награда лучшему футболисту его страны.

Полузащитник выступает за "Астану" с января 2020 года. До этого он играл на родине за солигорский "Шахтер".

На данный момент авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Эбонга в 1 миллион евро. Это наивысший показатель среди действующих белорусских футболистов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2050834-futbolista-astany-ofitsialno-priznali-luchshim-v-strane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.