Футболиста "Астаны" официально признали лучшим в стране

Полузащитник "Астаны" Макс Эбонг выиграл в номинации "Лучший футболист Республики Беларусь" по итогам 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Белорусскую федерацию футбола.

За астанинский клуб 24-летний игрок за указанный период провел 37 матчей и отдал четыре голевые передачи. В сборной Беларуси он принял участие в девяти встречах отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года и забил три мяча. Для Эбонга эта первая награда лучшему футболисту его страны.

Полузащитник выступает за "Астану" с января 2020 года. До этого он играл на родине за солигорский "Шахтер".

На данный момент авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Эбонга в 1 миллион евро. Это наивысший показатель среди действующих белорусских футболистов.

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