Футболиста "Астаны" официально признали лучшим в стране

Полузащитник "Астаны" Макс Эбонг выиграл в номинации "Лучший футболист Республики Беларусь" по итогам 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Белорусскую федерацию футбола.
За астанинский клуб 24-летний игрок за указанный период провел 37 матчей и отдал четыре голевые передачи. В сборной Беларуси он принял участие в девяти встречах отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года и забил три мяча. Для Эбонга эта первая награда лучшему футболисту его страны.
Полузащитник выступает за "Астану" с января 2020 года. До этого он играл на родине за солигорский "Шахтер".
На данный момент авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Эбонга в 1 миллион евро. Это наивысший показатель среди действующих белорусских футболистов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2050834-futbolista-astany-ofitsialno-priznali-luchshim-v-strane/