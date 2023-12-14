"Актобе" объявил об уходе Стаса Покатилова

Казахстанский голкипер Стас Покатилов покинул "Актобе" после почти двух лет выступления за команду, передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление футбольного клуба.

У основного вратаря "красно-белых" закончился срок контракта. О его новом месте работы не сообщается, но несколько дней назад Покатилов заявлял Vesti.kz, что у него есть предложение от клуба из Польши.

Голкипер выступал за "Актобе" с февраля 2022 года и завоевал с командой серебряные и бронзовые медали КПЛ. За эту команду он играл также с 2015 по 2016 год. Кроме того, в послужном списке Покатилова есть российский "Ростов", казахстанские "Акжайык", "Шахтер" и "Кайрат". С алматинским клубом вратарь стал чемпионом страны в 2020 году.

На счету Покатилова 26 матчей за сборную Казахстана. Последний раз он попадал в заявку национальной команды в марте на игры квалификации Евро-2024.

По информации Meta-ratings.kz, в "Актобе" теперь перейдет голкипер "Шахтера" Игорь Шацкий. При Магомеде Адиеве он является первым номером сборной Казахстана.

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