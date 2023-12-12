Официально: анонсирован матч между командами Месси и Роналду

Американский "Интер Майами" и саудовский "Аль-Наср" проведут товарищеский матч в рамках выставочного турнира в Эр-Рияде, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление клуба MLS.

Встреча команд запланирована на 1 февраля. За "Интер Майами" выступает аргентинец Лионель Месси, за "Аль-Наср" — португалец Криштиану Роналду.

Одни из самых титулованных футболистов в истории играли друг против друга 35 раз. Команды Месси одержали 16 побед против 10 у Роналду. Еще в девяти случаях были зафиксированы ничьи. В этих матчах аргентинец забил 21 мяч и отдал 12 голевых передач. На счету португальца 20 голов и один результативный пас.

В турнире в столице Саудовской Аравии также примет участие местный "Аль-Хиляль". За эту команду играет бразилец Неймар, однако в октябре он получил тяжелую травму и с высокой вероятностью не успеет восстановиться к выставочным соревнованиям.

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