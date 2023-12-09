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"Баварию" сенсационно разгромили в матче Бундеслиги

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Французский футболист Кингсли Коман
Кингсли Коман: Neil Baynes/Getty Images

Франкфуртский "Айнтрахт" со счетом 5:1 обыграл мюнхенскую "Баварию" во встрече 14-го тура чемпионата Германии по футболу и нанес сопернику первое поражение в турнире, передает NUR.KZ.

Матч прошел на домашнем стадионе победителей. В составе хозяев дубль оформил Эрик Жуниор Эбимбе (31-я, 50-я минуты), по мячу забили Омар Мармуш (12), Хуго Ларссон (36) и Ансгар Кнауфф (60). Единственный гол "Баварии" на счету Йозуа Киммиха (44).

Для мюнхенцев это поражение стало первым в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Ранее в сезоне команда уступала только "Саарбрюккену" (1:2) в Кубке Германии. В последний раз в национальном чемпионате "Бавария" проигрывала так крупно в 2019 году — с тем же счетом "Айнтрахту".

В активе команды Томаса Тухеля осталось 32 очка, она идет на втором месте в таблице и имеет в запасе перенесенный матч прошлого тура. Лидирует в Бундеслиге "Байер" (35 баллов), "Айнтрахт" теперь занимает седьмую позицию (21).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2050050-bavariyu-sensatsionno-razgromili-v-matche-bundesligi/

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