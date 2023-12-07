Родной клуб Пеле впервые вылетел во вторую лигу: фанаты устроили погромы (видео)

Болельщики футбольного клуба "Сантос" (Сан-Паулу) устроили беспорядки на улицах после исторического провала их любимой команды, передает NUR.KZ со ссылкой на бразильский портал G1.

В последнем туре национального чемпионата "Сантос" дома уступил "Форталезе" со счетом 1:2. Проигравшие с 43 очками заняли 17-е место в итоговой таблице и впервые в истории вылетели в Серию B — второй по силе футбольный дивизион Бразилии.

Еще до финального свистка фанаты "Сантоса" забросали камнями, зажигательной смесью и другими предметами полицейских, которые патрулировали район Вила Бельмиро, где находится домашний стадион команды. Силовики отреагировали применением светошумовых гранат и перцового газа. Для усиления мер безопасности были привлечены вертолеты и конная полиция.

Однако беспорядки продолжились и после матча. В итоге на улицах были подожжены по шесть автобусов и автомобилей, а также карета скорой помощи. Погромам также подверглись некоторые здания, вывески и мусорные баки.

На самом стадионе болельщики пытались прорваться на поле. На газон были выброшены посторонние предметы, а на трибунах некоторые фанаты отрывали сиденья, угрожая ими.

В ходе инцидента появились и случайные потерпевшие. В числе тех, кто не участвовал в погромах, но пострадал из-за них, СМИ называют бывшего футболиста "Сантоса" Лиму, который играл в команде вместе с Пеле. Общее число потерпевших и задержанных пока не уточняется.

"Сантос" восемь раз выигрывал чемпионат Бразилии, а в 2000 году занял пятое место в рейтинге лучших футбольных клубов ХХ века по версии ФИФА. В этой команде начинали свою карьеру многие звезды, в том числе Пеле, Пепе и Неймар.

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