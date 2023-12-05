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Сборная Казахстана крупной победой завершила выступление в Лиге наций

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Казахстанская футболистка Камила Кульмагамбетова
Камила Кульмагамбетова: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Женская сборная Казахстана по футболу на домашнем поле разгромила команду Армении в заключительном матче группового этапа Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ.

Встреча на "Астана Арене" завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяек. В составе победительниц дубль оформила капитан команды Юлия Мясникова (40-я и 58-я минуты), по мячу забили Аида Гайстенова (48) и Камила Кульмагамбетова (71). Автоголом отметилась вратарь Ангелина Портнова (68). При этом гости не нанесли ни одного удара в створ ворот соперниц.

Сборная Казахстана набрала восемь очков за шесть туров и заняла третье место в группе C4. Первая позиция в квартете досталась команде Израиля (16 баллов), которая перейдет в дивизион выше. Второй стала сборная Эстонии (10), армянки без набранных очков замкнули таблицу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049312-sbornaya-kazahstana-krupnoy-pobedoy-zavershila-vystuplenie-v-lige-natsiy/

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