Итальянская федерация футбола завела дело на Жозе Моуриньо

Итальянская федерация футбола открыла дело в отношении главного тренера "Ромы" Жозе Моуриньо из-за критических высказываний в адрес арбитра Маттео Марсенаро, передает NUR.KZ со ссылкой на итальянское издание ANSA.

Перед гостевым гостевым матчем 14-го тура итальянской Серии А против "Сассуоло" (2:1) Моуринью усомнился в компетентности арбитра, заявив, что Марсенаро может быть недостаточно эмоционально стабильным для матча такого уровня. После этих слов, Федерация футбола Италии заявила, что будет расследовать слова Моуринью и дело уже открыто.

После матча португалец допустил, что выразился не совсем корректно, говоря о качествах рефери встречи.

"Сегодня я скажу по-португальски, потому что мой итальянский не настолько ясен, чтобы выразить определенные понятия, такие как стабильность. Это сильное и необходимое качество для выступления на самом высоком уровне", - сказал Моуринью.

"Рома" с 24-мя очками в 14 матчах занимает четвертое место в таблице чемпионата. Следующую встречу команда проведет 10 декабря против "Фиорентины", которая идет шестой.

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