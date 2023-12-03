Стали известны суммы призовых за победу на ЕВРО-2024

УЕФА назвала суммы призовых выплат для стран-участниц чемпионата Европы-2024 по футболу, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, передает NUR.KZ.

Общий призовой фонд турнира составит 331 миллион евро.

За участие в ЧЕ-2024 каждая команда получит 9,25 миллионов евро.

За победу в матче — 1 миллион евро, за ничью — 500 тысяч евро.

За выход в плей‑офф полагается 1,5 миллиона евро, в четвертьфинал — 2,5 миллиона, в полуфинал — 4 миллиона евро.

Команда, которая выиграет серебряные медали получит дополнительную выплату в размере пяти миллионов, а победитель — восемь миллионов.

Напомним, у сборной Казахстана еще остается шанс выйти на ЕВРО-2024 через стыковые матчи. 21 марта 2024 года наша сборная сыграет с Грецией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.