Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Стали известны суммы призовых за победу на ЕВРО-2024

Опубликовано:

Жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА
Жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА. Фото: Valerio Pennicino - UEFA/UEFA via Getty Images

УЕФА назвала суммы призовых выплат для стран-участниц чемпионата Европы-2024 по футболу, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, передает NUR.KZ.

Общий призовой фонд турнира составит 331 миллион евро.

  • За участие в ЧЕ-2024 каждая команда получит 9,25 миллионов евро.
  • За победу в матче — 1 миллион евро, за ничью — 500 тысяч евро.
  • За выход в плей‑офф полагается 1,5 миллиона евро, в четвертьфинал — 2,5 миллиона, в полуфинал — 4 миллиона евро.
  • Команда, которая выиграет серебряные медали получит дополнительную выплату в размере пяти миллионов, а победитель — восемь миллионов.

Напомним, у сборной Казахстана еще остается шанс выйти на ЕВРО-2024 через стыковые матчи. 21 марта 2024 года наша сборная сыграет с Грецией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2048900-stali-izvestny-summy-prizovyh-za-pobedu-na-evro-2024/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.