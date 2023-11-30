"Астана" назвала состав на домашний матч против загребского "Динамо" в Лиге конференций

Сегодня, 30 ноября, футбольный клуб "Астана" проведет домашний матч против "Динамо" (Загреб) в рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций, передает NUR.KZ.

Матч начнется в 21:30 по времени Астаны.

Столичный клуб выйдет на поле в следующем стартовом составе: Йосип Чондрич, Вараздат Ароян, Ян Вороговский, Исламбек Куат, Камо Оганесян, Эльхан Астанов, Александр Марочкин, Фабьен Урега, Душан Йованчич, Жарко Томашевич, Дембо Дарбо.

Напомним, что "Астана" выступает в группе C. В данный момент казахстанская команда занимает второе место, имея в активе четыре очка. У "Динамо" три очка и четвертое промежуточное место.

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