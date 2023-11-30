"Боремся за выход": Григорий Бабаян о предстоящем матче "Астаны" в Лиге конференций

Главный тренер футбольного клуба "Астана" рассказал о настрое его подопечных перед домашним матчем группового раунда Лиги конференций против хорватского "Динамо", передает NUR.KZ.

Главный наставник столичной команды на предматчевой пресс-конференции прокомментировал важность последнего домашнего матча в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА.

" «Динамо» (Загреб) - хороший, знакомый нам соперник. Так сложилась таблица, что все три команды - и Балканы, и мы, и Загреб - боремся за выход. Все шансы у нас в руках. Мы понимаем, что играем с таким соперником. Очень важно уметь терпеть. Мы об этом постоянно говорили. Определенное преимущество у Загреба есть из-за игрового тонуса, но это не может быть ни в коем случае никаким оправданием для нас, потому что играем дома. Последний домашний матч на "Астана Арене". Сделаем все для того, чтобы набрать очки с Загребом", - заявил Бабаян.

Футбольный матч "Астана" - "Динамо" (Загреб) начнется сегодня в 21.30 на "Астана Арене".

На данный момент группу C возглавляет чешская "Виктория Пльзень" с 12-ю очками. Следом расположились "Астана" и "Балкани", в их активе по 4 балла. Замыкает группу "Динамо" (Загреб) с тремя очками в копилке.

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