"Реал" обыграл "Наполи", "МЮ" упустил победу: результаты матчей Лиги чемпионов

Пятый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА завершился в ночь на четверг. Испанский "Реал" обыграл итальянский "Наполи", а английский "Манчестер Юнайтед" вновь потерял очки, передает NUR.KZ.

Одна из центральных встреч дня состоялась в Мадриде. "Реал" одержал победу над "Наполи" со счетом 4:2 благодаря голам Родриго (11-я минута), Джуда Беллингема (22), Николаса Паса (84) и Хоселу (90+4). У неаполитанцев отличились Джованни Симеоне (9) и Андре Замбо Ангисса (47).

Мадридцы ранее уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, а теперь гарантированно займут первое место в группе. "Наполи" теоретически еще может уступить вторую путевку в 1/8 финала португальской "Браге".

Уменьшились шансы на попадание в плей-офф у "Манчестер Юнайтед". Английская команда на выезде вела в два мяча у турецкого "Галатасарая", но матч завершился со счетом 3:3. У гостей отличились Алехандро Гарначо (11), Бруну Фернандеш (18) и Скотт Мактоминей (55), у стамбульцев дубль оформил Хаким Зиеш (29, 62), еще одним голом отметился Керем Актюркоглу (71). Эти команды, а также датский "Копенгаген" решат судьбу вакантной путевки в плей-офф в последнем туре.

Кроме того, английский "Арсенал" благодаря разгрому французского "Ланса" со счетом 6:0 обеспечил себе выход в 1/8 финала и первое место в группе A. Вторую позицию вслед за лондонцами займет нидерландский ПСВ (Эйндховен).

Все результаты дня в Лиге чемпионов:

Группа A

"Галатасарай" (Турция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 3:3;

"Бавария" (Германия) — "Копенгаген" (Дания) - 0:0.

Группа B

"Севилья" (Испания) — ПСВ (Нидерланды) - 2:3;

"Арсенал" (Англия) — "Ланс" (Франция) - 6:0.

Группа C

"Брага" (Португалия) — "Унион Берлин" (Германия) - 1:1;

"Реал" (Испания) — "Наполи" (Италия) - 4:2.

Группа D

"Реал Сосьедад" (Испания) — "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - 0:0;

"Бенфика" (Португалия) — "Интер" (Италия) - 3:3.