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Карло Анчелотти может возглавить "Манчестер Юнайтед"

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Карло Анчелотти
Карло Анчелотти. Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Главный тренер футбольного клуба "Реал Мадрид" Карло Анчелотти получил предложение возглавить английский "Манчестер Юнайтед", передает NUR.KZ со ссылкой на Madrid Xtra в социальной сети X.

На данный момент "красные дьяволы" под руководством главного тренера Эрика тен Хага занимают шестую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В их активе 24 очка. В своей группе Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" занимает последнее место, набрав на данный момент три очка.

Анчелотти же возглавляет "Реал" с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Под руководством специалиста "сливочные" становились чемпионами Испании, выигрывали Кубок, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, а также клубный чемпионат мира по футболу.

Ранее это же издание рассказывало, что королевский клуб до сих пор не предложил Анчелотти новый контракт. 64-летний итальянский специалист надеется получить предложение от руководства "Реала" к концу этого года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2048017-karlo-anchelotti-mozhet-vozglavit-manchester-yunayted/

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