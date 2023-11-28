Карло Анчелотти может возглавить "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер футбольного клуба "Реал Мадрид" Карло Анчелотти получил предложение возглавить английский "Манчестер Юнайтед", передает NUR.KZ со ссылкой на Madrid Xtra в социальной сети X.

На данный момент "красные дьяволы" под руководством главного тренера Эрика тен Хага занимают шестую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В их активе 24 очка. В своей группе Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" занимает последнее место, набрав на данный момент три очка.

Анчелотти же возглавляет "Реал" с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Под руководством специалиста "сливочные" становились чемпионами Испании, выигрывали Кубок, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, а также клубный чемпионат мира по футболу.

Ранее это же издание рассказывало, что королевский клуб до сих пор не предложил Анчелотти новый контракт. 64-летний итальянский специалист надеется получить предложение от руководства "Реала" к концу этого года.

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